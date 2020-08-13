Hava durumu 13 - 14 - 15 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrettiği bu haftada Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.