Hava durumu 13 - 14 - 15 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrettiği bu haftada Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: " Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."
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13 Ağustos 2020 Perşembe 08:45
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