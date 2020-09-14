Hava durumu 14 - 15 - 16 Eylül 2020 Bazı illerimizde sağanak yağışlar görülecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği ülkede kuzeydoğudaki şehirlerde hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağış görülürken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu veya açık havanın olacağı bilgisi verildi.
Meteoroloji'nin açıkladığı son bilgiler kapsamında ''Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' ifadelerine yer verildi.
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14 Eylül 2020 Pazartesi 08:53
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