Hava durumu 14 - 15 - 16 Eylül 2020 Bazı illerimizde sağanak yağışlar görülecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği ülkede kuzeydoğudaki şehirlerde hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağış görülürken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu veya açık havanın olacağı bilgisi verildi.