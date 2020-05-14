  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Hava durumu (14 - 15 - 16 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!

Hava durumu (14 - 15 - 16 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacak. Ülke genelinde yağış hadisesi beklenmezken İstanbul'da hava 25°C az bulutlu ve açık olacak.

Ankara'da 8 kişi 12 bin 600 TL'lik halay çekti!Ankara'da 8 kişi 12 bin 600 TL'lik halay çekti!

Sedat Peker'den Güniz Akkuş ile ilgili şoke eden iddia: ''Öldürüp suçu bana atacaklar''Sedat Peker'den Güniz Akkuş ile ilgili şoke eden iddia: ''Öldürüp suçu bana atacaklar''

Kayseri'de korkunç kaza! Yolcunun kolu koptuKayseri'de korkunç kaza! Yolcunun kolu koptu

Denizli'nin ünlü tatlıcısından fare çıktı! Sosyal medya karıştıDenizli'nin ünlü tatlıcısından fare çıktı! Sosyal medya karıştı

 

14 Mayıs 2020 Perşembe 08:49

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Hava durumu (14 - 15 - 16 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!
Hava durumu (14 - 15 - 16 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!
Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!
Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!
Ankara'da 8 kişi 12 bin 600 TL'lik halay çekti!
Ankara'da 8 kişi 12 bin 600 TL'lik halay çekti!
''Bende koronavirüs var'' diyerek tükürdüğü kadın hayatını kaybetti!
''Bende koronavirüs var'' diyerek tükürdüğü kadın hayatını kaybetti!
Sedat Peker'den Güniz Akkuş ile ilgili şoke eden iddia: ''Öldürüp suçu bana atacaklar''
Sedat Peker'den Güniz Akkuş ile ilgili şoke eden iddia: ''Öldürüp suçu bana atacaklar''
Yılmaz Özdil'in villasında yıkımı durdurma kararı verildi!
Yılmaz Özdil'in villasında yıkımı durdurma kararı verildi!
Kabinin boş olduğunu fark edemedi! 7 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü
Kabinin boş olduğunu fark edemedi! 7 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü
Kayseri'de korkunç kaza! Yolcunun kolu koptu
Kayseri'de korkunç kaza! Yolcunun kolu koptu
Yasak tanımayan 84 yaşındaki adam trafiği birbirine kattı!
Yasak tanımayan 84 yaşındaki adam trafiği birbirine kattı!
Denizli'nin ünlü tatlıcısından fare çıktı! Sosyal medya karıştı
Denizli'nin ünlü tatlıcısından fare çıktı! Sosyal medya karıştı