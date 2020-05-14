Hava durumu (14 - 15 - 16 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacak. Ülke genelinde yağış hadisesi beklenmezken İstanbul'da hava 25°C az bulutlu ve açık olacak.
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14 Mayıs 2020 Perşembe 08:49
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