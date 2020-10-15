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  3. Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!

Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen verilere göre ülkemizde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer illerde ise az bulutlu ve güneşli bir havanın olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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15 Ekim 2020 Perşembe 08:43
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