Hava Durumu 15 Nisan Perşembe 2021 | Yağışlar gün boyu bazı illerimizde etkili olacak!
Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış etkisi gösterirken diğer illerimizde parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredecek.
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15 Nisan 2021 Perşembe 08:25
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