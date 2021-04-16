Hava Durumu 16 Nisan Cuma 2021 | Haftanın son gününde sağanak yağışlar kapıda!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girerken diğer bölgelerde ise havanın parçalı veya çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.