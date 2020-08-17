Hava durumu 17 - 18 - 19 Ağustos 2020 O illerimizde sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji tarafından açıklanan günlük verilere göre ülkemizde hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada ''Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' denildi.

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