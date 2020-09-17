Hava durumu 17 - 18 - 19 Eylül 2020 Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı ülkemizde mevsim normallerinde seyrediyor. Ülkemizde yağış beklenmezken havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.