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Hava durumu 17 - 18 - 19 Eylül 2020 Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı ülkemizde mevsim normallerinde seyrediyor. Ülkemizde yağış beklenmezken havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den gelen verilere göre ''Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.'' ifadelerine yer verildi.

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17 Eylül 2020 Perşembe 08:28
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