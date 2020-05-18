Hava durumu (18 - 19 - 20 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde!

Meteoroloji verilerine göre Ülke genelinde yağış beklenmemekle beraber, kuzey kesimlerin yer yer bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis ve pus hadisesinin ise Marmara'nın kuzey kesimlerinde etkisini göstermesi bir diğer detay olarak geçiyor.