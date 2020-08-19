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  3. Hava durumu 19 - 20 - 21 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Hava durumu 19 - 20 - 21 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre ülkemizde hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Meteorolojiden açıklanan günlük verilere göre "Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08
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