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  3. Hava durumu 19 - 20 - 21 Ekim 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda!

Hava durumu 19 - 20 - 21 Ekim 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda!

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise normal seviyenin biraz altına düşecek.

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19 Ekim 2020 Pazartesi 08:51
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