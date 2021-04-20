Hava Durumu 20 Nisan 2021 Salı | Kuzey ve Doğu kesimlerinde aralıklı olarak yağışlar görülecek!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçerken Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise aralıklı olarak sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
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20 Nisan 2021 Salı 08:39
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