Hava durumu 21 - 22 - 23 Eylül 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son yapılan açıklamaya göre Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz, Ege'nin doğusu ve iç Batı Anadolu'daki bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer illerimizde de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.