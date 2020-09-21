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  3. Hava durumu 21 - 22 - 23 Eylül 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!

Hava durumu 21 - 22 - 23 Eylül 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son yapılan açıklamaya göre Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz, Ege'nin doğusu ve iç Batı Anadolu'daki bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer illerimizde de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ''Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 08:46
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