Hava durumu 21 - 22 - 23 Mayıs 2020 Yurt genelinde yağış etkili olacak!
Meteoroloji verilerine göre yeni haftanın ilk gününde kuzey iç ve doğum kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:38
Etiketler : hava durumu
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