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  3. Hava durumu | 22 - 23 - 24 Ekim 2020 Sıcaklıklar geri dönüyor!

Hava durumu | 22 - 23 - 24 Ekim 2020 Sıcaklıklar geri dönüyor!

Meteorolojiden alınan son verilere göre ülkenin belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus olması bekleniyor.

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22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
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