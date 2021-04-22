Hava Durumu 22 Nisan 2021 Perşembe | İç kesimlerde sıcaklıklar ekili olacak!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak yağışlar etkili olurken diğer illerde de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise güney, iç ve doğu bölgelerde artacak.