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Hava durumu 24 - 25 - 26 Ağustos 2020 Sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan günlük verilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Ülke genelinde yer yer parçalı ve çok bulutlu bir günün geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden gelen son bilgilere göre ''Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' denildi.

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:50
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