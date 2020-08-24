Hava durumu 24 - 25 - 26 Ağustos 2020 Sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan günlük verilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Ülke genelinde yer yer parçalı ve çok bulutlu bir günün geçeceği tahmin ediliyor.