Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ''Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' denildi.
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