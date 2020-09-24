Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve iç Batı Anadolu'daki çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış beklenmeyen diğer bölgelerimizde havanın parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.