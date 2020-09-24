  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve iç Batı Anadolu'daki çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış beklenmeyen diğer bölgelerimizde havanın parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ''Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!

Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!

Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldilerYılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler

 

24 Eylül 2020 Perşembe 09:19
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!
Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!
Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!
Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!
Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler
Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler
Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!
Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!
İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu
İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu
Afyonkarahisar’da 3 bin 300 kişiye koronavirüs şoku!
Afyonkarahisar’da 3 bin 300 kişiye koronavirüs şoku!
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''
Üsküdar sahilde yıkımı yapılan iki büfe kararına işletmecilerden tepki!
Üsküdar sahilde yıkımı yapılan iki büfe kararına işletmecilerden tepki!
Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!
Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!
Taklalar atan araçta emniyet kemeri hayat kurtardı!
Taklalar atan araçta emniyet kemeri hayat kurtardı!