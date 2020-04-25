Hava durumu (25-26-27 Nisan 2020) Sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı tahmin edilirken Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor.