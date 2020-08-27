Hava durumu 27 - 28 - 29 Ağustos 2020 O illerde sağanak yağışlar görülecek!

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre ülkede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz'in kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışın olacağı bilgisi verildi. Diğer yerlerde havanın yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.