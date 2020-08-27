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Hava durumu 27 - 28 - 29 Ağustos 2020 O illerde sağanak yağışlar görülecek!

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre ülkede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz'in kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışın olacağı bilgisi verildi. Diğer yerlerde havanın yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 08:40
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