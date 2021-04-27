Hava Durumu 27 Nisan 2021 Salı | Güneşli hava yurtta etkili olacak!
Meteoroloji'den gelen son verilere göre Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli olmak üzere sağanak yağışla görülürken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artması bekleniyor.
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27 Nisan 2021 Salı 08:37
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