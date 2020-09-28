Hava durumu 28 - 29 - 30 Eylül 2020 Güneşli bir haftaya başlanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen verilere göre ülke genelinde güneşli ve sıcak bir havaya başlanırken sıcaklıklar ise mevsim normallerinin biraz üstünde seyredecek. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yağış beklenmezken hava bazı bölgelerde açık bazı bölgelerde ise parçalı bulutlu olacak.