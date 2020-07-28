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Hava durumu 28 - 29 - 30 Temmuz 2020 Rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği şu günlerde Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

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28 Temmuz 2020 Salı 09:01
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