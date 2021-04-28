Hava Durumu 28 Nisan 2021 | Yurt genelinde sıcaklıklar artacak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olurken ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava seyredecek. Sıcaklıklar ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak.
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28 Nisan 2021 Çarşamba 08:21
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