Hava durumu 29 Haziran Pazartesi | 7 bölge için yağış uyarısı

Hava durumu bugün nasıl olacak? 29 Haziran hava durumu ve 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun belirli kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edenler için 29 Haziran güncel hava durumu raporumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, açıkları yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.