Hava durumu 29 Haziran Pazartesi | 7 bölge için yağış uyarısı
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yurdun belirli kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte, 29 Haziran hava durumu raporu...
Hava durumu bugün nasıl olacak? 29 Haziran hava durumu ve 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun belirli kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edenler için 29 Haziran güncel hava durumu raporumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, açıkları yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
HABERE YORUM KAT