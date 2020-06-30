Hava durumu 30 Haziran Salı | O bölgelere yağış uyarısı
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte, 29 Haziran hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edenler için 30 Haziran güncel hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Van çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan Antalya Körfezi güneydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
HABERE YORUM KAT