Hava durumu (30 Nisan - 1 - 2 Mayıs 2020) Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji verilerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
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02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:45
Etiketler : hava durumu, 30 nisan
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