Hava durumu 31 Ağustos - 1 - 2 Eylül 2020 Türkiye bu hafta kavrulacak!

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşanırken hiçbir bölgede yağmur uyarısı yapılmadı. Kimi yerleri parçalı veya az bulutlu kim yerleri ise açık bir hava bekliyor.