Hava durumu 31 Ağustos - 1 - 2 Eylül 2020 Türkiye bu hafta kavrulacak!
Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşanırken hiçbir bölgede yağmur uyarısı yapılmadı. Kimi yerleri parçalı veya az bulutlu kim yerleri ise açık bir hava bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeye göre "Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
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31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:39
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