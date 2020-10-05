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  3. Hava durumu 5 - 6 - 7 Ekim 2020 Doğu illerimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Hava durumu 5 - 6 - 7 Ekim 2020 Doğu illerimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen değerlendirmelere göre ülkede hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde ise yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ''Ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir'' denildi.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 08:46
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