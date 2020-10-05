Hava durumu 5 - 6 - 7 Ekim 2020 Doğu illerimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen değerlendirmelere göre ülkede hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde ise yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.