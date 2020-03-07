Hava durumu (6-7-8 Mart 2020) Sıcaklar geliyor!

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bazı bölgelerimiz için ise saat verilerek toz aşınımı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.