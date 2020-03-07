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  3. Hava durumu (6-7-8 Mart 2020) Sıcaklar geliyor!

Hava durumu (6-7-8 Mart 2020) Sıcaklar geliyor!

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bazı bölgelerimiz için ise saat verilerek toz aşınımı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Zümrüdüanka 7. bölüm fragmanı yayınlandıZümrüdüanka 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandıMehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüslü yolcu hakkında açıklamaSağlık Bakanı Koca'dan koronavirüslü yolcu hakkında açıklama

Şehitlerimizin askeri araç içerisinde çekilmiş son görüntüleri yayınlandıŞehitlerimizin askeri araç içerisinde çekilmiş son görüntüleri yayınlandı

 

07 Mart 2020 Cumartesi 08:31

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