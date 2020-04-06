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  3. Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!

Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre ,ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken bazı bölgelerimiz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

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06 Nisan 2020 Pazartesi 08:41

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