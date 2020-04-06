Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre ,ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken bazı bölgelerimiz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı
Koronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'a giriş ve çıkışlarda kuyruklar oluştu
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan doktorlara moral videosu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölenlerin sayısını il il açıkladı
06 Nisan 2020 Pazartesi 08:41
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT