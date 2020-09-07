Hava durumu 7 - 8 - 9 Eylül 2020 Güneydoğu'ya aşırı sıcaklıklar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son verilere göre güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava durumunun mevsim normallerinde olacağı belirtiliyor.
Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre "Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
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07 Eylül 2020 Pazartesi 08:36
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