Hava durumu 7 - 8 - 9 Eylül 2020 Güneydoğu'ya aşırı sıcaklıklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son verilere göre güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava durumunun mevsim normallerinde olacağı belirtiliyor.