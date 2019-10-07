Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan hava durumu raporuna göre yeni bir yağışlı hava dalgası bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, 7 Ekim Pazartesi hava durumu raporu...

HAVA DURUMU 7 EKİM PAZARTESİ 2019 | ANKARA, İSTANBUL, BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 7 EKİM PAZARTESİ 2019? BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan gece saatleriyle birlikte başta İstanbul olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL HAVA DURUMU 7 EKİM PAZARTESİ 2019

°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı



İZMİR HAVA DURUMU 7 EKİM PAZARTESİ 2019

°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA HAVA DURUMU 7 EKİM PAZARTESİ 2019

°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu