Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerden beri verdiği uyarının ardından bugün Marmara ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ülkemizde hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; ''Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor'' denildi.

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