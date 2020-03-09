Hava durumu (9-10-11Mart 2020) Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek!
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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09 Mart 2020 Pazartesi 08:55
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