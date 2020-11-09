Hava Durumu 9 Kasım Pazartesi 2020 | Yağışlı hava yurtta etkisini azaltıyor!

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmezken bazı iller kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ülkemizde sabah vakti Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis olması bekleniyor