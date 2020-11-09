Hava Durumu 9 Kasım Pazartesi 2020 | Yağışlı hava yurtta etkisini azaltıyor!
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmezken bazı iller kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ülkemizde sabah vakti Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis olması bekleniyor
Akıl almaz olay! 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu koyup tecavüz ettiler
Esenyurt'ta acı olay! Cam silmek isterken 4. kattan düştü
Hayvan barınağında sopa ve soğuk suyla işkence vakası! Sosyal medya ayağa kalktı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maç sosyal medyada gündem oldu!
09 Kasım 2020 Pazartesi 08:52
Benzer Videolar