(Hava fotoğrafları) - Hadımköy'de fabrika yangını
ARNAVUTKÖY Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.
ARNAVUTKÖY Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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