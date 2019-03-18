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  3. (Hava fotoğrafları) - Hadımköy'de fabrika yangını

(Hava fotoğrafları) - Hadımköy'de fabrika yangını

ARNAVUTKÖY Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

(Hava fotoğrafları) - Hadımköy'de fabrika yangını

ARNAVUTKÖY Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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