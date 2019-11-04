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  3. Hava Harp Okulu davası karara bağlandı: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

Hava Harp Okulu davası karara bağlandı: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

Hava Harp Okulundaki 15 Temmuz darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı. Davada toplam 8 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen Albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:04

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