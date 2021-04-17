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  3. Hava kalitesi bozulacak! Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

Hava kalitesi bozulacak! Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji müdürlüğünden toz taşınımı uyarısı yapıldı. Çanakkale için yapılan uyarıda görüş mesafesinin azalacağı ve hava kalitesinin bozulacağı söylendi.

Hava kalitesi bozulacak! Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

Çanakkale için Meteorolojiden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Konuya ilişkin Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hava kalitesi bozulacak! Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

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