Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı görev tanımı nedir, Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı ne iş yapar, Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı Tanımı;

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Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı Maaşları

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.05

Meslek Adı :

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; hava kanalı sistemlerinde, hava kanalının imalatını ve montajını yapan, hava dağıtım elemanlarının test ve ayar işlemlerini gerçekleştiren, hava kanalı arızalarını gideren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Sac kesimi yapmak,

f) Bükme yapmak,

g) Kapatma yapmak,

h) Flanşlama yapmak,

i) Hava kanallarının sevk işlemlerini yapmak,

j) Hava kanalı montaj işlemlerini yürütmek,

k) Montaj sonrası bakım işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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