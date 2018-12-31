Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW093529-ASA/31-12-2018 - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW093529-ASA/31-12-2018 - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09:35:29 TSI NNNN
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