Hava Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.
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