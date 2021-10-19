Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi görev tanımı nedir, Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi ne iş yapar, Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Tanımı;

Havalimanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, gelen ve giden yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini yürütme, pasaportlarını kontrol etme, yolcuları uçağa alma, gelen yolcuları karşılama, uçuş sonrası mesajları çekme ve kayıp bagaj işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Maaşları

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.900- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Ne İş Yapar?

Havalimanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Check-In öncesi hazırlık işlemlerini yapmak (gidiş),

b) Yolcuyu karşılama, yolcunun bilet ve pasaport kabul işlemlerini yapma, bagaj kabul işlemlerini yapma, yolcuya seyahat ve uçuş belgelerini teslim etme, yolcuya uçuş ile ilgli bilgi verme, yolcu manifestosonu hazırlama, yolcu bilgi listesini (PIL) hazırlama gibi giden yolcunun Check-In işlemlerini yapmak,

c) Boarding araç ve gereçlerini kontrol etmek,

d) Boarding anonsu yapmak,

e) Mesajları göndermek,

f) Trip-file (uçuş dosyası) hazırlamak,

g) Gelen uçakla ilgli mesajları incelemek,

h) Park pozisyonunda hazır bulunmak,

i) Transfer ve transit yolcu işlemlerini yapmak,

j) Gen-Dec'in (Genel Bildirge) ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,

k) Kayıp bagaj ile ilgili işlemleri yapmak,

l) Hasarlı bagaj ile ilgili işlemleri yapmak,

m) Eksilmiş bagaj ile ilgili işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4323.16 olarak belirlenmiştir



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