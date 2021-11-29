Eskilerden gelen bir efsanedir ki, bugünlere kadar hepimizi bazı cümle kalıpları korkutur. "Hava kışın sıcaksa deprem olur" "Gökyüzü sarı veya pembeyse deprem olur" gibi, özellikle büyüklerimizin gökyüzüne baktıklarında kurdukları cümleler, bugün bizlerin de hafızalarına kazınmış durumda. Bu sabah havanın rengine anlam veremeyenler ve Kasım ayında hissedilen sıcaklığı anlamlandıramayanlar "Hava neden bu kadar sıcak 29 Kasım 2021? Deprem mi olacak 29 Kasım 2021?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

HAVA NEDEN BU KADAR SICAK 29 KASIM 2021? DEPREM Mİ OLACAK 29 KASIM 2021?

Sabah evinden işe veya okula gitmek isteyen vatandaşlar, havanın sıcaklığıyla karşılaştılar. Bu durum kimini mutlu ederken, kimine de biraz korkutucu gelmiş olacak ki, sosyal medyada "deprem mi olacak" gibi soru başlıkları türetildi.

Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, özellikle büyük Marmara depremine kısa bir süre kaldı. Deprem için "10 yıl içinde de olabilir 5 yıl içinde de olabilir" diyen uzmanlar, vatandaşlardan her an tedbirli olmalarını rica ediyor. Deprem çantası, hayat üçgeni kurulacak alanlar gibi hayat kurtaracak bazı noktaların önceden belirlenmesi gibi küçük ancak faydalı tedbirlerin şimdiden düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy," 1999'dan sonra hem fikir olduğumuz konu şuydu bir sürü hocamızın; 30 yıl içinde bir deprem olabileceği konusuydu. Bunun 20 yılı geçti. Yarın bile 7'den büyük bir deprem olabilir. Ama çok uzamayacak bu. Yani bir 10 yıl geçmeyecek. Evladınıza bir ev bırakacaksınız tabut bırakıyorsunuz, sağlam ev bırakmıyorsanız. Bu depremleri yaşayacağız." demişti.

Son dakika bilgilerine göre; Adana Kozan'da bugün 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.