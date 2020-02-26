İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerinden temsilcilerin katılımıyla, Yeni Nesil Elektrooptik/Kızıl Ötesi (EO/IR) Hedefleme Podu Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.SSB'den yapılan...

Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerinden temsilcilerin katılımıyla, Yeni Nesil Elektrooptik/Kızıl Ötesi (EO/IR) Hedefleme Podu Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilmesi planlanan hedefleme poduna yönelik mevcut yetenek ve çalışmaların paylaşılması, kullanıcıların keşif-gözetleme ve hedefleme ile ilgili ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, "Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu" geliştirmek için proje çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT