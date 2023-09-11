Hava sıcaklığı 4 ila 7 derece azalacak

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hava sıcaklığı 4 ila 7 derece azalacak

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan'da 26, Erzurum'da 20, Ardahan'da 18, Bayburt'ta 22 derece olması öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 4 derece olarak ölçüldü.

"Meteorolojik uyarı"

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, 10.09.2023 Pazar gününden itibaren 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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