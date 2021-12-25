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Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu: Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ile 6 derece arasında artacağı tahmin edilirken Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, diğer yerlerde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2021 Cumartesi gününün hava durumu tahminleri yayımladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlere göre hava sıcaklığında bir artış yaşanacak. Son durumu merak edenler için Hava bugün nasıl olacak 25 Aralık 2021 Cumartesi? sorusuna haberimizde yer verdik. 

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 25 ARALIK 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 25 Aralık 2021 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor."

Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -8°C, 1°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
Az bulutlu

KONYA -9°C, -2°C
Az bulutlu

Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 3°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu

Tayfun Altuntaş
Editör
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