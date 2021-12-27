Hava sıcaklıkları artıyor! Meteoroloji bazı illeri uyardı: Sağanak yağış var! İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi hava durumu
Haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar için haberimizde 27 Aralık 2021 Pazartesi hava durumuna yer verdik. Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken bazı illerde sağanak yağış olabileceği söyleniyor. İşte detaylar...
27 Aralık 2021 Pazartesi hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya’nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
27 ARALIK 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu
KARS °C, -4°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında yer yer 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmaz üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, kıyıları güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: iyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.