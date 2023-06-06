Havacılık tarihinde ilkleri başardı! Karşınızda KIZILELMA

Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST'te insanlı savaş uçakları ile yaptığı gösteri uçuşlarıyla birçok ilke imza attı.

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Havacılık tarihinde ilkleri başardı! Karşınızda KIZILELMA

İlk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da gerçekleştirilen ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan "kol uçuşu" gerçekleştiren KIZILELMA ve AKINCI, TEKNOFEST 2023'te yeni bir ilke daha imza attı.

KIZILELMA ve AKINCI, İstanbul semalarında aynı uçuşu halka açık olarak tekrar yaptı.

27 Nisan-1 Mayıs 2023'te Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiren TEKNOFEST'te, ilkler yaşandı.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI İLE KOL KOLA

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KIZILELMA, insanlı jet uçağı SoloTürk ile halka açık bir hava gösterisinde, defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST 2023 boyunca AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları yapan KIZILELMA büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST 2023'ün son günü 1 Mayıs'ta ise Bayraktar KIZILELMA, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez daha önce denenmemiş bir gösteri yaparak filo konseptiyle formasyon uçuşu yaptı.

2024 YILINDA SERİ ÜRETİM

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor, şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretildi. 2024 yılında ise seri üretime geçmesi hedefleniyor.

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TCG ANADOLU 2025'TE SAHNEDE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilecek envantere kabul töreni için uçuş güvertesindeki yerini aldı.

Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması bekleniyor.

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