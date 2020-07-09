Havadaki ve yüzeylerdeki virüsler, elektromanyetik enerji ile etkisiz hale gelecek

Vironance teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor.

Ar-Ge tabanlı sensör, uzaktan kontrol ve raporlama sistemleri geliştiren Smarte, korona virüsü etkisiz hale getiren Vironance teknolojisini hayata geçirdi. Kurucu ortak Melih Ballıkaya, "Korona virüs pandemisi ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istedik. Dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Vironance teknolojisi, kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vaat ediyor" dedi.

Ballıkaya, "Çalışmamızın başarısı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvar tarafından raporlandı. Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir. Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu önemli teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yavuz: "Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık"

Vironance teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin detayları aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz, "Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs pandemisine karşı önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Vironance teknolojisi korona virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık" dedi.

Kaynak: İHA